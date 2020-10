EVENTO Rinviato l'incontro "Dialoghi col mondo" con Slavko Matanovic

Rinviato l'appuntamento previsto per questa sera a Faetano con i "Dialoghi col mondo": momenti di confronto con personalità illustri che si sono distinte a livello internazionale. L'evento - curato dal Centro di ricerca per le Relazioni internazionali dell'Università di San Marino e dalla Giunta di Faetano, con il docente Michele Chiaruzzi - avrebbe visto come protagonisto Slavko Matanovic, ambasciatore della Bosnia Erzegovina. Pilota, professore di letteratura inglese, poi Ministro del Governo bosniaco, ha guidato il Dipartimento per i rifugiati e gli sfollati del Distretto di Brcko: una realtà di autogoverno locale nata dopo la guerra e definita "città libera d'Europa" e un esempio di integrazione e unità.

