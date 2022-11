COMUNICAZIONE DI SERVIZIO Rinvio della sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua per lavori alla rete idrica L'AASS informa che i lavori sono rimandati a data da destinarsi

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa che sono stati rimandati a data da destinarsi, i lavori annunciati in precedenza, previsti per la giornata odierna, lunedì 21 novembre dalle ore 14:30 alle ore 17:00 circa per sistemazione rete idrica nel castello di Borgo Maggiore (zona Tavolucci) e nel castello di Domagnano (zona Via dei Tigli). La Direzione si scusa per gli eventuali disagi arrecati.

