SANITÀ Riorganizzazione COT, plauso della Consulta: "Recuperare relazione medico-paziente"

“I medici di famiglia riprendano in mano le relazioni con i pazienti”: è la riflessione e l'appello della Consulta socio-sanitaria in occasione dell'ultima riunione con i rappresentanti dell'Iss e della Segreteria alla Sanità. Al centro del dibattito: l'annunciata riorganizzazione della Centrale Operativa Territoriale. La prima fase dovrebbe aprirsi tra fine settembre e inizio ottobre. I 12 infermieri occupati nella Cot saranno trasferiti e integrati con il personale dei centri sanitari del territorio, per supportare le attività e diminuire i tempi di attesa.

In futuro, spiegano dalla Consulta, i pazienti potranno telefonare al proprio centro sanitario per prendere appuntamento. Probabilmente ci sarà anche la possibilità di andare in ambulatorio di persona, compatibilmente con le prenotazioni degli altri. Dalla Consulta un plauso per la direzione che si sta prendendo, visto che si tornerà a un rapporto più diretto con medici e infermieri. Tra gli effetti positivi, spiegano, quello di appesantire meno servizi come il Pronto soccorso.

Durante la riunione è stato chiesto che il servizio domiciliare infermieristico diventi “pro-attivo”, cioè che venga potenziato per, in qualche modo, anticipare le richieste di cure dei pazienti fragili. Si è poi parlato poi del progetto anziani, che sarà presentato in Commissione, con l'obiettivo di seguire le persone in età avanzata sia per le loro esigenze quotidiane sia in caso di malattie e situazioni più gravi.

