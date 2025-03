Riorganizzazione dei plessi scolastici, Lonfernini: "Su alcune circostanze scelte obbligate"

Il Segretario Teodoro Lonfernini in Commissione Istruzione

Non è un quadro roseo quello presentato dalla relazione del gruppo di lavoro sulla riorganizzazione dei plessi scolastici a San Marino in Commissione Istruzione. Denatalità in primo piano: nella scuola dell'infanzia si passerà in 5 anni da 817 iscritti a 540. Alle scuole elementari in 10 anni si passerà dagli attuali 1.333 a 800 alunni. Numeri che non escludono quindi la possibile chiusura di alcuni plessi come le scuole dell'infanzia di Città, Chiesanuova, Faetano, Dogana e Montegiardino e le elementari di Fiorentino o Chiesanuova, Montegiardino e Borgo o Cailungo.

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini evidenzia però come la volontà politica non sia assolutamente quella di intervenire in termini di chiusura: “La relazione – afferma – mette al centro il benessere dei bambini sviluppando interventi graduali. Su alcune circostanze però, riferite anche a quest'anno, le scelte sono obbligate e non possono essere rinviate”.

Una prima decisione sarà quella riguardante la scuola dell'infanzia di Città con il trasferimento verso Murata per destinare la sede all'ampliamento del nido. “Stiamo lavorando – aggiunge Lonfernini – per riorganizzare l'assetto formativo del paese, non stravolgendolo ma integrandolo con il necessario”. L'ordine del giorno è stato approvato dalla commissione con 10 voti favorevoli e 3 astenuti.