Riorganizzazione scolastica: confronto con i genitori sulla chiusura dell’infanzia di Dogana

Accolta la richiesta dei genitori di mantenere il gruppo dei bambini unito. Dovranno scegliere tra i plessi di Cà Ragni e Serravalle

di Monica Fabbri
3 mar 2026
Dopo il riferimento del Segretario Lonfernini in Commissione Istruzione sulla riorganizzazione dei plessi scolastici, la chiusura della scuola dell’infanzia di Dogana diventa oggetto di confronto con i cittadini del Castello di Serravalle. Una decisione – spiega il Segretario - motivata da criticità che rendono l’edificio non più idoneo allo svolgimento dell’attività didattica di quell’ordine scolastico, e a cui si è arrivati anche sulla base delle considerazioni del gruppo di lavoro. Si specifica che l'edificio non presenta problemi di sicurezza, ma che non è adeguato alle nuove esigenze didattiche e agli spazi richiesti. Adattarlo alle nuove esigenze richiederebbe interventi importanti.

A tutto ciò si aggiunge il calo demografico. Parlano i numeri: Serravalle ha registrato una diminuzione del 18% delle nascite nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025. Percentuale inferiore rispetto al calo complessivo del 25% registrato a livello nazionale ma che, comunque, impone delle scelte. Si è quindi deciso di chiudere la scuola dell'infanzia di Dogana e di trasferire gli alunni a Cà Ragni o Serravalle. Non rientra Falciano in quanto è stata accolta la richiesta delle famiglie di non dividere il gruppo classe e i due plessi individuati sono adatti dal punto di vista numerico. I genitori si sono quindi presi una settimana di tempo per comunicare l'opzione scelta.

Come avvenuto lo scorso anno con l'accorpamento della scuola dell'infanzia di Città a Murata, è stato garantito che verranno intrapresi tutti gli interventi necessari per mantenere invariato il corpo docente. Ma cosa ne sarà dell'edificio di Dogana? Sarà utilizzato nel corso dell’estate, fino a nuova destinazione d’uso, per l’attività dei centri estivi, comprese le due settimane di settembre, quando gli altri plessi dovranno essere destinati esclusivamente all’attività didattica invernale.




