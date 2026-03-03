Riorganizzazione scolastica: confronto con i genitori sulla chiusura dell’infanzia di Dogana

Dopo il riferimento del Segretario Lonfernini in Commissione Istruzione sulla riorganizzazione dei plessi scolastici, la chiusura della scuola dell’infanzia di Dogana diventa oggetto di confronto con i cittadini del Castello di Serravalle. Una decisione – spiega il Segretario - motivata da criticità che rendono l’edificio non più idoneo allo svolgimento dell’attività didattica di quell’ordine scolastico, e a cui si è arrivati anche sulla base delle considerazioni del gruppo di lavoro. Si specifica che l'edificio non presenta problemi di sicurezza, ma che non è adeguato alle nuove esigenze didattiche e agli spazi richiesti. Adattarlo alle nuove esigenze richiederebbe interventi importanti.

A tutto ciò si aggiunge il calo demografico. Parlano i numeri: Serravalle ha registrato una diminuzione del 18% delle nascite nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025. Percentuale inferiore rispetto al calo complessivo del 25% registrato a livello nazionale ma che, comunque, impone delle scelte. Si è quindi deciso di chiudere la scuola dell'infanzia di Dogana e di trasferire gli alunni a Cà Ragni o Serravalle. Non rientra Falciano in quanto è stata accolta la richiesta delle famiglie di non dividere il gruppo classe e i due plessi individuati sono adatti dal punto di vista numerico. I genitori si sono quindi presi una settimana di tempo per comunicare l'opzione scelta.

Come avvenuto lo scorso anno con l'accorpamento della scuola dell'infanzia di Città a Murata, è stato garantito che verranno intrapresi tutti gli interventi necessari per mantenere invariato il corpo docente. Ma cosa ne sarà dell'edificio di Dogana? Sarà utilizzato nel corso dell’estate, fino a nuova destinazione d’uso, per l’attività dei centri estivi, comprese le due settimane di settembre, quando gli altri plessi dovranno essere destinati esclusivamente all’attività didattica invernale.







