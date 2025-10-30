SAN MARINO Riorganizzazione sistema scolastico, SdS Lonfernini: "Centrale il benessere dei ragazzi" Dopo il riferimento in Commissione Interni abbiamo fatto il punto con il Segretario di Stato all'Istruzione sugli aspetti centrali delle misure in fase di studio.

Riorganizzazione dei plessi scolastici, revisione degli assetti e reclutamento del personale docente: sono i tre macro temi del riferimento in Commissione Interni del Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini. Punti che fanno capo a un dato centrale, quello delle nascite. Per il secondo anno consecutivo si registra una media di 150 nuovi nati, elemento che rende necessari interventi e scelte strutturali già a partire dal prossimo anno scolastico.

"Per il 2026-2027 abbiamo certamente il problema relativo alla scuola dell'infanzia di Chiesanuova - spiega Lonfernini - e abbiamo una valutazione in corso, che si farà anche attraverso un nuovo incontro in Commissione, su quello che riguarda la partenza dei anni scolastici della scuola elementare di Chiesanuova e aspetti che dovranno riguardare anche la scuola dell'infanzia di Dogana".

Per contrastare il decremento demografico si guarda anche ad una revisione dei licei con nuove aree comuni e indirizzi innovativi. Tra gli obiettivi l'ampliamento dell'offerta formativa dell'ITI con una proposta annuale conclusiva del ciclo di studi e la creazione di un istituto professionale quadriennale. Affrontato anche il tema docenti con un nuovo piano del fabbisogno elaborato dalla Funzione Pubblica.

"Questo è un aspetto che dovremo vedere e valutare - spiega - c'è un piano di fabbisogno in corso, c'è un piano attuale. C'è soprattutto da parte mia, della mia Segreteria, del governo e del dipartimento un'attività di grande tutela su tutta la parte del personale, corpo docente e personale ausiliario".

Riguardo le critiche su un “ragionamento ragionieristico” Lonfernini risponde: "Non c'è ragioneria in questo caso, c'è semplicemente il benessere dei nostri ragazzi".

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Istruzione)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: