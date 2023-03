Riparazioni urgenti: lunedì a Serravalle sospensione dell'acqua in alcune zone

A.A.S.S. informa che lunedì 20 marzo 2023, dalle 8 alle 12:30 circa, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua per lavori di riparazione urgente a Serravalle. Queste sono le zone interessate dai lavori:

- Via Quattro Giugno civico 2 e da civico 34 a civico 66;

- Via Ezio Balducci;

- Via Elisabetta da Montefeltro;

- Via Francesco Maria della Rovere;

- Via Gustavo Babboni;

- Via Flavio Biondo;

- Via Cà Pontoso;

- Via Sant’ Andrea;

- Via Egisto Morri;

- Piazza Bertoldi;

- Via Lorenzo de Medici;

- Via Alvise Pisani;

- Via Coluccio Salutati;

- Via Pio II;

- Via Ovella;

- Via Benvenuto Rambaldi da Imola;

- Via Pietro Bembo;

- Via Marino Moretti da civico 69 a civico 91;

L'azienda avvisa che potrebbero verificarsi, al termine dei lavori, degli episodi di variazione di pressione e temporanei intorbidimenti (alterazione del colore) che potranno essere risolti facendo scorrere l’acqua per alcuni minuti. In caso di maltempo i lavori verranno rimandati a martedì. Rimane attivo il numero di pronto intervento allo 0549999102, attivo 24 ore su 24 per qualsiasi informazione.