Riparte il Forum del Dialogo: fissate le nuove date della 5° edizione

Anche il Forum del Dialogo vuole ripartire. Dopo un'ampia consultazione tra tutti gli organizzatori e i relatori è stata fissata la nuova data per i giorni 23-24 ottobre 2020. Tema al centro della 5° edizione l'ambiente e i cambiamenti climatici. Tema che ben si armonizza con gli obiettivi che si pone il Tavolo sullo sviluppo sostenibile, insediato presso la Segreteria al Territorio Il Forum che ha registrato il Patrocinio della Reggenza, del Consiglio d’Europa, del Congresso di Stato, dell’Ambasciata d’Italia, del Diocesi, della Consulta delle Giunte di Castello, registra per questa edizione anche l'adesione dal Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, da Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. “Anche per rispetto a questi incoraggiamenti il Gruppo di Progetto del Forum ha deciso di ripartire con un impegno rinnovato, senza farsi intimorire da ritardi e da imprevisti”, - ha commentato il prof Renato Di Nubila, responsabile scientifico del Forum.

Molto attesi sono gli interventi di relatori di alto profilo scientifico come Sandro Fuzzi del CNR, Gianfranco Santovito, membro della spedizione in Antartide, Alessandra Donati dell'Istituto Max Planck di Lussemburgo,Marco Grasso, dell'Università di Milano Bicocca e mons. Andrea Turazzi ,Vescovo Diocesi San Marino-Montefeltro. Prevista anche la partecipazione di alcuni Segretari di Stato, di interessanti testimonianze sammarinesi, riminesi e pesaresi.