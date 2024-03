TERRA DI SAN MARINO Riparte l'accademia contadina: primo incontro sulla potatura dell'olivo Vista la grande richiesta di partecipazione il corso verrò ripetuto anche sabato prossimo, 23 marzo. Il 13 aprile ritorna invece “l'orto che vorrei”, mentre il 18 maggio si prosegue con il focus sugli oli essenziali.

Valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze del Consorzio Terra di San Marino e promuovere la cultura e le tradizione rurali: sono gli obiettivi della seconda edizione di Accademia Contadina, iniziativa di formazione organizzata da Terra di San Marino. Si riparte dalla potatura dell'olivo analizzando obiettivi, vantaggi e metodologie.

"Questo corso, organizzato in collaborazione con l'ufficio gestione risorse ambientali e agricole - spiega Aida Maria Adele Selva, presidente Consorzio Terra di San Marino - si inserisce proprio nel ciclo di incontri, che il Consorzio ha messo in atto dall'anno scorso, per formare meglio chi è già esperto ed iniziare ad educare in questo caso alla potatura dell'olivo anche chi non è del settore".

"Una corretta potatura parte innanzitutto dall'osservazione - spiega Flavio Benedettini, Presidente cooperativa olivicoltori sammarinesi - dobbiamo guardare l'equilibrio della pianta e vedere le necessità proprie e poi si toglie tutto quello che va verso l'interno, che fa ombra, si riesce così a produrre oliva, avere vegetazione fresca nella pianta nel momento in cui arriva il sole".

Nel servizio le interviste ad Aida Maria Adele Selva (Presidente Consorzio Terra di San Marino) e Flavio Benedettini (Presidente cooperativa olivicoltori sammarinesi)

