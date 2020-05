SAN MARINO Riprendono le celebrazioni dei matrimoni civili e delle unioni civili Questa mattina all'Ufficio di Stato Civile due matrimoni e un'unione civile. Attenzione massima alle misure igienico sanitarie

Si sono celebrati questa mattina in Repubblica, all'Ufficio di Stato Civile, due matrimoni e un'unione civile. Si tratta delle prime celebrazioni dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus. Attenzione massima alle misure igienico sanitarie: misurazione della temperatura prima dell'ingresso, obbligo della mascherina e distanziamento interpersonale.

Durante le celebrazioni nelle Case di Castello e all'Ufficio di Stato Civile, quelle di questa mattina, non sono ammesse altre persone oltre alle coppie e ai due testimoni. A quelle invece che si svolgeranno a Palazzo Pubblico potranno assistere fino a 14 invitati.



