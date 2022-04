COVID-19 Riprese le visite agli ospiti del Casale La Fiorina Tutti negativi i pazienti che erano in ospedale, tranne uno ora in isolamento nella struttura. In Italia aumentano i ricoveri

Ancora nessun aggiornamento di dati Covid a San Marino, ma la buona notizia arriva dal Casale La Fiorina, dove da questa mattina sono riprese le visite nella stanza degli abbracci, sospese poco prima di Pasqua. Questo perché in ospedale non ci sono più ospiti della struttura positivi, tranne uno che comunque è rientrato al Casale, ed è in isolamento.

In Italia ieri il tasso di incidenza dei contagi era salito quasi al 18%, anche a causa del minor numero di tamponi eseguito. I ricoveri ordinari sono in aumento, tornati sopra quota diecimila. Stabili le terapie intensive. Probabile che le mascherine al chiuso verranno mantenute sui trasporti e in altri luoghi come gli ospedali, e raccomandate in caso di assembramenti. Intanto il Sottosegretario alla Salute Sileri esclude che i recenti casi di epatite acuta nei bambini abbiano un legame col vaccino anti-Covid, visto che questo non è disponibile per le fasce d'età in cui le epatiti si sono verificate.

In Cina continua la lotta serrata ai contagi, a Pechino l'obiettivo è testare 20 milioni di persone, in 10 distretti della città. In totale i residenti sono 23 milioni, nella capitale lunedì sono stati accertati appena 32 casi ma, com'è noto, la Cina punta al “contagio zero”. A Shanghai, attuale peggior focolaio del Paese, i casi accertati sono stati più di 1.600, e 15mila gli asintomatici. 52 i decessi, l'età media era di 83 anni.

