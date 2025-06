FUTURO Riqualificare San Marino? La parola agli studenti delle scuole, presentati progetti e idee In campo ragazzi e ragazze delle superiori. Tra gli aspetti innovativi: l'uso dell'intelligenza artificiale per realizzare i progetti

Sono gli stessi giovani a 'ridisegnare' la loro San Marino. Presentati i progetti degli studenti della Scuola superiore. Un vortice di idee con, sullo sfondo, la valorizzazione del concetto di cittadinanza. Prevenzione, riqualificazione delle aree urbane, tutela del paesaggio, sostenibilità: questi alcuni dei concetti di base dai quali i ragazzi dovevano partire per elaborare progetti concreti con il supporto di docenti ed esperti e utilizzando, in modo costruttivo, l'intelligenza artificiale.

Teseo, ad esempio - del secondo anno indirizzo Tecnico - ha pensato come riqualificare l'Azzurro, trasformandolo in una grande area food con ristoranti della tradizione romagnola ed etnici. Alice, al primo anno del classico, invece sogna una nuova vita per il Campo Bruno Reffi.

Iniziativa realizzata insieme a Samsung Italia che da tempo collabora con istituzioni e giovani per creare progetti innovativi. "Quest'anno - spiega Anastasia Buda di Samsung - all'interno della progettualità che chiamiamo Solve for Tomorrow, che significa trovare soluzioni per il domani, abbiamo formato gli studenti della Repubblica di San Marino sui temi dell'educazione civica, quindi come portare idee per migliorare il contesto nel quale vivono". "La cittadinanza attiva - aggiunge Giacomo Esposito, preside della Scuola superiore - è un concetto più ampio della più 'antica' educazione civica e comporta una partecipazione attiva dei ragazzi. Molto spesso i giovani rispondono con azioni e lo fanno in una maniera molto efficace".

Nel servizio le interviste agli studenti Teseo Amadei e Alice Masini, ad Anastasia Buda (Samsung Italia) e Giacomo Esposito (preside Scuola superiore San Marino)

