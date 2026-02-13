TV LIVE ·
Riqualificazione urbana: a Dogana, una nuova Piazza Tini

Obiettivo della Segreteria di Stato al Territorio, "restituire uno spazio decoroso, sicuro e accessibile alla collettività"

13 feb 2026
Proseguono i lavori di riqualificazione in Piazza Marino Tini, a Dogana. L'obiettivo, dichiarato, della Segreteria di Stato al Territorio, è quello di "restituire uno spazio decoroso, sicuro e accessibile alla collettività".

Il progetto prevede una piccola piazza d’incontro che conserva la forma originaria, con tre accessi inclusivi e sedute integrate per favorire socialità e sosta. Prevista anche una nuova illuminazione architettonica che valorizzerà l’area nelle ore serali, migliorando sicurezza e percezione urbana.

“L’intervento – spiega una nota - rientra in una strategia più ampia di riqualificazione degli spazi pubblici, orientata a qualità della vita e attrattività del territorio”.




