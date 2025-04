SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO Riqualificazione urbana: al via la rimozione del distributore nel centro storico di Borgo Obiettivo quello di ripristinare un area storica e residenziale di San Marino e per fare spazio a nuove zone di sosta e aiuole

La Segreteria di Stato per il Territorio ha avviato un importante intervento di riqualificazione urbana nel Centro Storico di Borgo Maggiore. Abbandonato da un decennio, il distributore di carburante di Borgo verrà rimosso per fare spazio a nuove aree di sosta e aiuole.

Intervento, scrive la Segreteria di Stato al Territorio, che si inserisce in una più ampia visione di cura del territorio, nella convinzione che il bello fa bene: ogni spazio abitato merita decoro, ordine e armonia e contribuisce al benessere collettivo. Agire per ripristinare il valore estetico e funzionale dei luoghi significa non solo migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma anche onorare la storia e l’identità del nostro Paese".

"Devo ringraziare sia la sinergia pubblico-privato - afferma Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio - perché questa è un'operazione che noi sovraintendiamo, ma evidentemente poi viene fatta anche dall'attività privata. Devo ringraziare la giunta di Castello di Borgo Maggiore che insieme ha portato avanti questa decisione anche in tempi abbastanza celeri e devo dire che da quando ci siamo insediati, Protezione Civile, UPAV, coordinamento della Protezione Civile, tutti insieme siamo riusciti a dare un impulso molto interessante per il nostro territorio".

Nel servizio le interviste a Matteo Ciacci (Segretario di Stato Territorio) e Sergio Nanni (Capitano di Castello Borgo Maggiore)

