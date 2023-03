Rischi naturali: presentato alla Reggenza l'ultimo studio di Davide Forcellini

Nel video Davide Forcellini

La vulnerabilità sismica è un tema molto delicato e importante. Studiare gli interventi e i rischi è fondamentale per prevenire disastri e tragedie come quanto accaduto in Turchia e Siria. L'ultimo lavoro dell'ingegnere Davide Forcellini si focalizza sulla resilienza riferita ai rischi naturali degli tsunami.

“Con i suoi studi l'ingegnere Forcellini – evidenzia il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati – ci da l'opportunità di migliorare e rendere più sicura la nostra vita”. Aspetto fondamentale anche la comunicazione per informare, formare e tenere alta l'attenzione.

“L'anteprima dello studio presentato oggi – sottolineano i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta– si distingue per l'altissimo rilievo scientifico che lo configura, realizzato in collaborazione con la prestigiosa Università statunitense Notre Dame College of Engineering. Progettare sistemi resilienti su cui costruire le nostre società migliora la funzionalità dei sistemi e preserva le economie della comunità e le vite umane”.

Nel servizio l'intervista a Davide Forcellini (Ingegnere Sismico)