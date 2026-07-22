Rischi per la sicurezza: richiamati alcuni bollitori e griglie Zwilling, venduti anche a San Marino

Possibili rischi di scossa elettrica e ustioni hanno portato al richiamo di alcuni prodotti a marchio Zwilling J. A. Henckels Aktiengesellschaft commercializzati anche sul Titano. L'Autorità di Vigilanza dei Consumatori ha trasmesso la segnalazione dell'azienda produttrice all'Ufficio Attività Economiche, chiedendo la massima diffusione dell'avviso per informare i cittadini e tutelarli rispetto ai possibili pericoli connessi all'utilizzo dei prodotti interessati.

Il richiamo riguarda alcuni bollitori elettrici Enfinigy (1,5) ed Enfinigy Pro (1,5) e una griglia a contatto Enfinigy. Nel caso dei bollitori, l'impugnatura potrebbe allentarsi o staccarsi, causando la fuoriuscita incontrollata di acqua calda e un rischio di ustioni. Per la griglia a contatto, invece, è stato rilevato un possibile difetto che potrebbe provocare il contatto dell'impugnatura con cavi interni sotto tensione, con conseguente rischio di scossa elettrica.

Secondo quanto comunicato dalla società, circa due bollitori sarebbero stati venduti sul territorio di San Marino, mentre sarebbero circa ventisei gli esemplari della griglia a contatto immessi sul mercato del Titano. L'Autorità ha già avviato interlocuzioni con l'azienda per seguire l'attuazione delle misure di richiamo e verificare le iniziative adottate per informare operatori economici e consumatori.

Ai possessori dei prodotti interessati viene chiesto di cessarne immediatamente l'utilizzo e seguire le procedure indicate dall'azienda per la sostituzione o il rimborso, a seconda del prodotto. Per la griglia a contatto è prevista la sostituzione gratuita, mentre per i bollitori è previsto il rimborso o la riparazione/sostituzione senza costi per i consumatori.

Per la griglia a contatto è possibile contattare l'assistenza all'indirizzo contact-grill-recall@zwilling.com o al numero +3903761412345. Per i bollitori, invece, i riferimenti sono kettle-recall@zwilling.com e il numero 800 934 257. Per entrambi i richiami è disponibile un servizio di assistenza in lingua italiana anche per i consumatori residenti a San Marino.







