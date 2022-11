Rischio idrogeologico, il geologo Guerra: "Difficile fenomeni come Ischia ma San Marino non è immune"

Nel servizio l'intervista a Cristiano Guerra (Geologo)

Nell'ultimo report generale l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, evidenzia che il 91% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico. Oltre 3 milioni, in totale, i nuclei familiari che continuano a vivere in zone di pericolo. Tra le regioni più esposte c'è l'Emilia Romagna e di conseguenza anche il territorio sammarinese.

"I terreni di San Marino - spiega Cristiano Guerra, geologo - sono del tutto analoghi a quelli della confinante regione Emilia Romagna. I fenomeni sono noti e sono diversi da quelli di Ischia però il nostro è un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e dei problemi che possono esserci nella stabilità dei versanti".

I rischi maggiori per San Marino, aggiunge Guerra, possono arrivare da distaccamenti improvvisi di massi dal monte, in sicurezza però grazie alle reti metalliche di contenimento. Difficile il verificarsi di fenomeni come a Casamicciola: "Le condizioni geologiche sono estremamente diverse. A Ischia c'è una configurazione geologica particolare che favorisce quel tipo di fenomeni. Da noi la configurazione geologica è diversa, ci sono altri tipi di fenomeni ma non per questo meno da tenere in considerazione. Probabilmente non arriveremo mai a quei livelli però non siamo immuni da niente".

