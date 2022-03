Rischio incendi: allerta arancione in tutta l'Emilia-Romagna

Con le scarse precipitazioni aumenta il rischio di incendi. Per questo la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta arancione per tutta l'Emilia-Romagna, compreso il territorio riminese. Fino a domenica domenica 3 aprile attivato in regione lo stato di ‘rischio alto’, che stabilisce il divieto assoluto di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producano fiamme, scintille o braci, all'interno delle aree forestali.

Vietati anche, anche al di fuori delle aree boschive, gli abbruciamenti di residui vegetali e delle stoppie e di residui vegetali agricoli. Previste pesanti sanzioni per chi infrange le regole.