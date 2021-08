REGIONE Rischio incendi: prorogato fino alla fine di agosto lo stato di "grave pericolosità"

Nuova proroga dello ‘stato di grave pericolosità’ per il rischio di incendi boschivi che prosegue quindi da lunedì 9 fino a domenica 29 agosto su tutto il territorio regionale. Il provvedimento è stato approvato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Viene così confermato il divieto assoluto di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producano fiamme, scintille o braci all’interno delle aree forestali. Vietati anche gli abbruciamenti di residui vegetali e stoppie. Per chi viola, previste sanzioni fino a 10mila euro. Proroga della fase di pre-allarme estesa fino al 29 agosto anche dalla Protezione Civile di San Marino

