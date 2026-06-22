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Rischio incendi, scatta la "Fase di Attenzione" fino al 1° luglio con regole rigide per l'accensione di fuochi

22 giu 2026
Rischio incendi, scatta la "Fase di Attenzione" fino al 1° luglio con regole rigide per l'accensione di fuochi

Dal 22 giugno al 1° luglio 2026 compreso, è stata attivata la fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi. Lo comunicano Protezione Civile, Polizia Civile e Vigilanza Ecologica UGRAA.

Il provvedimento dichiara lo stato di media pericolosità e introduce regole rigide per l'abbruciamento di residui vegetali:

  • Autorizzazione obbligatoria: È necessario il via libera della Sezione Antincendio della Polizia Civile.
  • Procedura: Bisogna inviare una mail a fuochi@poliziacivile.sm con nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo.
  • Vincoli: L’attività è consentita solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta e seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite.

Le autorità monitoreranno le condizioni meteo per eventuali proroghe o revoche.




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