"Risolte entro giugno le criticità legate alla rete mobile San Marino": Telecomunicazioni e Territorio incontrano Telecom

I Segretari di Stato alle Telecomunicazioni, Rossano Fabbri, e al Territorio, Matteo Ciacci, hanno promesso che entro giugno 2025 le principali problematiche legate all'uso degli smartphone a San Marino saranno risolte. Durante un incontro con i dirigenti di Telecom San Marino, è stata discussa l'urgenza di migliorare l'infrastruttura delle telecomunicazioni nel Paese.

“Nel 2024 non è più tollerabile”, ha commentato lo stesso Segretario di Stato Fabbri, “che i sammarinesi non possano effettuare una telefonata anche in frequentatissime e centrali zone del nostro territorio. La Repubblica di San Marino è in grande imbarazzo ogni qualvolta che turisti, imprenditori o chi comunque è di passaggio nelle nostre zone, non riesca ad effettuare telefonate senza che la linea telefonica cada a più riprese".

Per risolvere questi problemi, sono già in corso interventi di rilevamento della copertura del segnale e, entro novembre, tutti gli impianti esistenti saranno aggiornati, migliorando la qualità delle chiamate e della connessione dati. I lavori di ammodernamento sono già iniziati, con effetti positivi, e proseguiranno nei prossimi giorni in alcune zone specifiche come Chiesanuova e Fiorentino, dove potrebbero verificarsi brevi disfunzioni della rete.

Oltre alle criticità legate alla telefonia mobile, è stata discussa la necessità di migliorare la connessione Internet in tutto il territorio, anche nelle aree più remote, per soddisfare le esigenze crescenti delle famiglie e delle imprese. Tutti gli interventi dovranno rispettare i rigidi limiti di impatto elettromagnetico imposti dalle normative sammarinesi, che sono più restrittive rispetto a quelle italiane ed europee. Inoltre, sono in corso valutazioni su possibili collaborazioni con operatori internazionali per rendere la rete mobile accessibile anche agli operatori italiani.