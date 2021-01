Rissa a Santarcangelo: interviene l'associazione Supernova APS

Non ci stanno a sentirsi definiti "bambocci", dal consigliere leghista Fiori, dopo la rissa di sabato sera. I giovani rispondono attraverso Supernova APS, associazione di giovani per i giovani, parlando della mancanza, in questo periodo, di ogni tipo di riferimento e della possibilità di avere una naturale vita sociale che non è in questo momento garantita a causa della pandemia globale. "Per quanto necessarie siano le misure anti Covid - scrivono in una nota - non possiamo dimenticare però che i giovani stanno rinunciando alla socialità e alle naturali esperienze adolescenziali, tutto ciò non può che sfociare in esplosioni di rabbia e tensioni già esistenti ancor prima di questa drammatica situazione. Occorre un impegno serio e sistematico da parte delle istituzioni tutte affinché il disagio sociale, in particolar modo quello giovanile, venga ridotto e annullato". Lamentano il mancato interessamento da parte dell'amministrazione comunale, nonostante, "in quanto gruppo informale prima e associazione poi, abbiamo più volte sottolineato alla Sindaca Parma e all’assessore alle politiche sociali Rinaldi l’urgenza di trattare la questione giovanile".





"Noi come Supernova APS, ci impegniamo a rappresentare e perseguire le istanze delle ragazze e i ragazzi e a svolgere quelle attività utili e in alcuni casi necessarie per i giovani, come l’aiuto gratuito a studentesse e studenti in dei gruppi di studio, per cui ci siamo attivati senza nessun aiuto concreto da parte dell’amministrazione e che ora continuiamo a svolgere online".