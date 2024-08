SANITÀ Ristrutturazione del Centro Sanitario di Borgo Maggiore, ambulatori trasferiti all'Ospedale

Ristrutturazione del Centro Sanitario di Borgo Maggiore, ambulatori trasferiti all'Ospedale.

Gli ambulatori del Centro Sanitario di Borgo Maggiore stanno per essere ristrutturati e ammodernati. I lavori partiranno il 4 settembre. Le attività del Centro Sanitario verranno così trasferite, in maniera temporanea dal 9 di settembre, all'interno dell'Ospedale di Stato, al Piano 1 della palazzina ex Casa di Riposo e nei centri periferici di Faetano e Acquaviva.

Il numero di telefono del triage infermieristico di Borgo Maggiore rimarrà lo 0549.981983, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13; mentre gli ambulatori saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 13.

L'ISS invita gli assistiti, prima di recarsi dal proprio medico, a verificare le comunicazioni che verranno diffuse dall’ente a mezzo stampa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: