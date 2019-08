Ritorna dal 30 agosto all'1 settembre PlayDeejay San Marino: si racconterà in diretta radio la storia della Repubblica

Scopriamo l'appuntamento estivo

Sport, musica e intrattenimento animeranno le serate di fine estate in Repubblica con artisti e sportivi d'eccezione: dal duo Benjy e Fede, al vincitore di Amici Alberto Urso insieme alla finalista Giordana Angi, fino al Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo Davide Cassani. Artisti e sportivi si esibiranno nelle location di Cava degli Umbri e del Campo Bruno Reffi. La sinergia tra le Segreterie al Turismo e allo Sport di San Marino e Radio Deejay si conferma per il secondo anno consecutivo, fondamentale anche la partnership con il Comune di Riccione impegnato in questi giorni con "DeeJay on Stage": la manifestazione ogni sera promuove sul palco le bellezze e i servizi presenti sul Titano. Ad accompagnare il pubblico in questi tre giorni ci saranno Rudy Zerbi, Chicco Giuliani, Linus e Alex Farolfi. Il volto noto della radio e della Tv Zerbi avrà il compito di raccontare, per la prima volta in diretta radiofonica, la storia della Repubblica di San Marino, con "la volontà, in futuro, - ha detto - di poter stringere una collaborazione con San Marino RTV, realtà radiotelevisiva storica per il territorio".







Nel video l'intervista al Segretario di Stato al Turismo Augusto Michelotti e allo speaker e conduttore televisivo Rudy Zerbi