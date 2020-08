Ritorno a scuola, a San Marino un numero telefonico riservato ai genitori per i dubbi anti Covid

0549-885584 è il numero di telefono riservato ai genitori per porre tutte le domande sulle pratiche anti Covid in vista della ripresa delle lezioni scolastiche. Una linea diretta tra scuola e famiglia, per togliersi ogni dubbio o perplessità e ricevere tutte le informazioni necessarie per il più efficace contrasto all'epidemia.

Voluto dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione, lo scopo della linea telefonica, a disposizione di genitori e studenti, è quello di instaurare la più ampia collaborazione e condivisione delle procedure di prevenzione e per favorire lo svolgimento in piena sicurezza dell’attività scolastica in presenza.

Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì, a partire da mercoledì 2 settembre e fino a lunedì 21 settembre dalle 10:00 alle 14:00, con la partecipazione di personale adeguatamente formato e la disponibilità di esperti dell’attività scolastica.



Lunedì 31 agosto sono tornati a scuola gli insegnanti. Agli studenti delle scuole dell’infanzia, delle elementari, delle medie e del Centro di Formazione Professionale toccherà il 7 settembre, mentre gli alunni della scuola superiore il rientro sui banchi è previsto per il 14. Per il rientro in massima sicurezza sono state definite le linee guida e i modelli comportamentali per prevenire ogni eventuale rischio di contagio, oltre ad aver adottato tutte le misure necessarie e attuato gli interventi di edilizia utili. Misure che saranno affiancate da una rigorosa attenzione volta a ridurre, per quanto possibile, gli assembramenti e consentire una eventuale tracciabilità nel caso di contagio, relativamente all’utilizzo degli spazi comuni ed esterni alla scuola, agli ingressi e alle uscite degli alunni, alla realizzazione delle pause per la ricreazione alla gestione della refezione scolastica.

La Segreteria di Stato per l'Istruzione fa sapere che eventuali casi positivi al Covid dentro la scuola (alunni, personale docente e personale non docente) saranno gestiti in collaborazione con le competenti autorità sanitarie sulla base di protocolli operativi che terranno in considerazione sia il quadro epidemiologico sammarinese tempo per tempo corrente, sia le peculiarità dell’ordine scolastico in cui si dovesse presentare una tale eventualità.