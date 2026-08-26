TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:08 Accordo Ponte: i commenti dei sindacati e del Segretario di Stato agli Interni 18:40 San Marino Academy: presentata la prima squadra femminile, Piva ancora allenatore 17:47 100 euro in più in busta paga per circa 4.000 dipendenti pubblici 14:49 Riccione, 275 dosi di cocaina nascoste sotto il materasso: arrestato un 25enne 11:19 Rimini, denunciato dalla compagna per stalking: arrestato 48enne residente a San Marino
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Ritorno dalla Tanzania, Livio Ceci: "Esperienza tra le più belle, mio fratello era con me"

Sono tornati dall'Africa i volontari della Diocesi in Tanzania per portare aiuto alle popolazioni locali. Nel gruppo anche il sammarinese Livio Ceci

di Mauro Torresi
26 ago 2026

Missione compiuta per i 18 volontari tornati dalla Tanzania. Obiettivo: aiutare la popolazione dell'altopiano di Gwandumehhi, in modo concreto. Hanno issato una cisterna di 5mila litri, fatto lavori in muratura, sostituito le fognature, sistemato impianti elettrici e così via. Tanta fatica, ma con il sorriso, racconta il sammarinese Livio Ceci che faceva parte del gruppo di volontari dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro e dalla Valle del Foglia. Tra i sammarinesi anche Ilenia Podeschi. 

Nel servizio la testimonianza del volontario Livio Ceci




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità