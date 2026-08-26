SOLIDARIETÀ Ritorno dalla Tanzania, Livio Ceci: "Esperienza tra le più belle, mio fratello era con me" Sono tornati dall'Africa i volontari della Diocesi in Tanzania per portare aiuto alle popolazioni locali. Nel gruppo anche il sammarinese Livio Ceci

Missione compiuta per i 18 volontari tornati dalla Tanzania. Obiettivo: aiutare la popolazione dell'altopiano di Gwandumehhi, in modo concreto. Hanno issato una cisterna di 5mila litri, fatto lavori in muratura, sostituito le fognature, sistemato impianti elettrici e così via. Tanta fatica, ma con il sorriso, racconta il sammarinese Livio Ceci che faceva parte del gruppo di volontari dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro e dalla Valle del Foglia. Tra i sammarinesi anche Ilenia Podeschi.

Nel servizio la testimonianza del volontario Livio Ceci

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