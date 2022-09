MESSAGGIO DI INIZIO ANNO Ritorno in classe, dalla Reggenza "l’augurio di un anno scolastico ricco di soddisfazioni e successi" "Grande senso di tristezza e di vuoto - scrivono i Capi di Stato - per la perdita di Simone e Giada"

Ritorno in classe, dalla Reggenza "l’augurio di un anno scolastico ricco di soddisfazioni e successi".

Oggi riaprono le scuole di ogni ordine e grado a San Marino. Per l'occasione, arriva il saluto beneaugurante dei Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli agli studenti.

"Carissimi Bambine e Bambini,

Carissimi Ragazze e Ragazzi,

in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, desideriamo formulare a voi, agli insegnanti, al personale non docente e ai Dirigenti Scolastici di tutti gli istituti della Repubblica il nostro più sentito augurio di un buon lavoro ed esprimervi la vicinanza nostra e delle istituzioni.

Un augurio che intendiamo rivolgere sia a coloro che quest’anno, per la prima volta, intraprendono l’esperienza scolastica - e che sicuramente vivranno questa giornata con sentimenti di emozione, curiosità e con i timori e le aspettative propri dei “debuttanti” – sia a coloro che proseguono il percorso scolastico o che si accingono a concluderlo per il passaggio ad un nuovo ciclo di studi – per i quali si tratterà di rientrare in aula e ritrovare insegnanti e compagni con cui continuare a condividere i valori dell’educazione e ad accrescere reciproche esperienze e momenti di socialità.

Vi saremo pertanto idealmente vicini in questo percorso tanto importante per la vostra crescita ed il vostro futuro.

Ad essere fisicamente accanto a voi, ogni giorno, per accompagnarvi e guidarvi durante questo cammino, saranno soprattutto i vostri insegnanti, il cui ruolo è senza dubbio fondamentale al fine di stimolare in voi il piacere di apprendere, di far emergere le vostre capacità e valorizzare le vostre potenzialità in previsione dei futuri traguardi e delle ulteriori importanti sfide che vi attendono.

Carissime studentesse e carissimi studenti,

questo anno scolastico riprende non senza un grande senso di tristezza e di vuoto per la perdita di Simone e Giada, due giovani ragazzi che in questi anni hanno condiviso con voi momenti di studio, di impegno e di svago. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, di questa tragica perdita conserveremo anche negli anni a venire un importante lascito: la consapevolezza della vita come dono ricevuto che può protrarsi - anche oltre il distacco - per restituire rinnovata fiducia e speranza, grazie ad un atto di estrema generosità quale è la donazione degli organi.

Giunga pertanto a tutti voi il nostro più vivo incoraggiamento affinché, oltre al valore del patrimonio culturale e umano che la scuola è chiamata ad offrirvi, possiate cogliere appieno e fare tesoro di questa preziosa testimonianza. Confidiamo sul vostro grande senso di responsabilità.

Siamo convinti che, sia voi studenti, sia voi insegnanti, saprete profondere il massimo impegno lungo l’intero processo formativo, al fine di realizzare la migliore integrazione possibile fra scuola e società, presupposto di base per la crescita culturale e civile di ogni comunità.

Con questo sentito auspicio, rinnoviamo a tutti voi l’augurio di un anno scolastico ricco di soddisfazioni e successi".

