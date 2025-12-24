Ritrovarsi dopo 50 anni: la storia di Claudia Pozielli e sua sorella Petra

Tutto è partito da una telefonata, un anno fa. Claudia Pozielli, di Faetano, è stata contattata da una trasmissione tedesca in stile “C'è Posta per Te”, ma mai si sarebbe immaginata quello che stava per accadere. Il padre di Claudia, separato da sua mamma quando lei era molto piccola, si è trasferito in Svizzera dove ha avuto un'altra figlia, Petra. Claudia non ha mai avuto tante informazioni al riguardo, al contrario Petra, grazie ai racconti del padre, ha sempre desiderato incontrala. Una ricerca durata 50 anni.

"Io sapevo, ma ero piccola, quindi dopo non l'ho mai cercata - racconta Claudia - è una bellissima storia. Lo scorso anno mi hanno interpellata, ed è venuto fuori che Petra mi ha cercata per tanto tempo e finalmente mi ha trovato. È stato bellissimo, un'emozione unica e tutt'ora da una nostra parte ci vediamo proprio, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo. Io sono andata in Svizzera da lei e adesso lei viene da me ed è bellissimo".

Nel servizio l'intervista a Claudia Pozielli