Ritrovata la moffetta dispersa per San Marino.

È stata riconsegnata alla sua padrona Barbara Teddy, un esemplare di moffetta domestica. Dopo gli appelli sui social una coppia nella serata di ieri l'ha avvistata ed è riuscita a contattare la proprietaria che ha così potuto, dopo 8 giorni riabbracciare la sua Teddy. La moffetta era sgattaiolata fuori dalla finestra, ha alzato una zanzariera ed è scappata da una serranda abbassata. Si stava spostando per San Marino ed era stata avvistata in diverse località dai passanti, ma nessuno era riuscito ad avvicinarla.

"È tranquilla in camera e sta bene" - ci scrive sollevata la proprietaria. "Vorrei ringraziare tutte le persone che in questi giorni hanno tenuto gli occhi aperti e hanno preso a cuore il mio piccolino. Sono fiera di essere in un paese dove si trovano così tante persone con la mentalità aperta e un cuore così grande! Se non fosse stato per l’aiuto e l’occhio di tutti, probabilmente non lo avrei mai ritrovato! Teddy adesso è nella sua cameretta, verrà visitato dal veterinario il prima possibile per accertarci che sia tutto ok, per ora è stanco e scombussolato, e speriamo che nel giro di pochi giorni, riprenda a essere un giocherellone goffo e curioso! Lo abbiamo ritrovato a Domagnano. I ragazzi che sono stati così prontamente veloci nel contattarmi sono Louisa Lehnert e Mariano Lopez Pasaron, e non smetterò mai di ringraziarli per questo. Grazie, grazie mille davvero a tutti."

