Riunita la Commissione Elettorale: calano gli elettori interni, aumentano gli esteri

138 gli elettori cancellati; 697 invece sono i nuovi iscritti nelle liste: 359 femmine e 338 maschi.

di Giacomo Barducci
28 gen 2026

Come ogni anno si riunisce a gennaio la Commissione Elettorale per aggiornare il corpo elettorale sammarinese. Sono 39.424 gli elettori totali: 18.177 maschi e 21.247 femmine. Diminuisce sempre di più il gap tra interni ed esterni: gli elettori che vivono in territorio sono 23.822, mentre gli esteri sono 15.602.

“Stiamo registrando – spiega Marialaura Marinozzi, dirigente stato civile e servizi demografici ed elettorali – un decremento del corpo interno e un aumento continuo degli esteri. Molto dipende dal trend delle nascite a San Marino, più basso rispetto ad altre aree”.

138 gli elettori cancellati; quest'anno un numero più elevato rispetto alla media dato principalmente dalle 74 perdite di cittadinanza. L'altra causa principale è legata ai decessi. 697 invece sono i nuovi iscritti nelle liste: 359 femmine e 338 maschi, quasi la totalità per il raggiungimento della maggiore età.

“Questa commissione – spiega Marialaura Marinozzi – va a formare il corpo elettorale fino a gennaio 2027. I dati non sono ancora definitivi, c'è infatti possibilità di fare ricorso dal 1 al 28 febbraio; la lista definitiva sarà pubblicata il 31 marzo”. La Commissione fa anche il punto su scrutatori e presidenti di seggio. Sollevata la problematica del numero in calo dei presidenti: “In questo caso occorre una valutazione politica – sottolinea – perché naturalmente senza presidenti la macchina elettorale non può funzionare”.





