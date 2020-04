Riunito il Cda di Rtv: al centro il bilancio del primo trimestre 2020

Consiglio di Amministrazione di San Marino Rtv riunito in videoconferenza nel pomeriggio con il bilancio del primo trimestre 2020 e la ri-previsione a dicembre di quest'anno. Cda preoccupato per la situazione della liquidità e della raccolta pubblicitaria. L'Assemblea dei Soci si terrà il prossimo 27 maggio per l'approvazione del bilancio 2019. Approvato intanto il piano semestrale editoriale 2020.