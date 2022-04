Riunito il gruppo per le emergenze: "Focus di contagi anche al Colore del Grano"

Sentiamo Claudio Muccioli

A San Marino riunito il gruppo per le emergenze. Focolaio di contagi, oltre che al Casale La Fiorina, anche al Colore del Grano. Il punto sulla situazione del contagio in territorio al centro della nuova riunione del gruppo per le emergenze, che resta in allerta e continua a raccomandare massima attenzione. Dal 31 marzo al 5 aprile sono stati 157 i nuovi casi rilevati in territorio; 164 le guarigioni; i ricoveri sono saliti a 12, nessuno in terapia intensiva.



In Italia coi quasi duecento decessi odierni (+194) ha superato i 160mila il numero totale delle vittime da inizio pandemia (160.103); scendono di 12 le terapie intensive (471 totali), l'incremento dei contagi è però di oltre 88mila (88.173). In Emilia Romagna sono 3.103 i nuovi casi, con le terapie intensive che crescono di 11 (38 totali); 11 i decessi, due anche in provincia di Rimini (una donna di 90 anni e un uomo di 94 anni, +220 casi).



Cancellati mille voli da e per il Regno Unito negli ultimi giorni, a causa del numero record di dipendenti in malattia per Covid. Uno dei fattori che può aver contribuito all'aumento dei contagi è la fine dell'obbligo delle mascherine su molti voli delle compagnie britanniche, in particolare quelli interni.



Nel video l'intervista a Claudio Muccioli, responsabile gruppo per le emergenze