SAN MARINO RTV Riunito il nuovo Cda: Pietro Giacomini nominato Presidente all'unanimità Canale nazionale e frequenze, le sfide più stringenti

Con la piena operatività del Consiglio di Amministrazione di recente nomina, San Marino Rtv dà inizio ad un nuovo ciclo della propria storia, in una fase di cambiamento, tra un prima e un dopo Covid, che necessariamente coinvolge tutti i settori professionali. In apertura Pietro Giacomini è stato designato Presidente all'unanimità.

A seguire, le comunicazioni del Direttore Generale Carlo Romeo che si sono concluse con la messa a disposizione del proprio mandato. Fiducia riconfermata anche in questo caso all'unanimità. Si è, quindi, proceduto all'approvazione dei bilanci previsti, dal consuntivo di settembre al pre-consuntivo di dicembre. Sia il Presidente che il Direttore Generale hanno messo al corrente il Cda della trattativa in corso per le frequenze e su quanto concerne l'identificazione della nuova sede dell'emittente per la quale il Congresso di Stato ha istituito una commissione apposita nei giorni scorsi.

Guarda l'intervista a Pietro Giacomini, Presidente Cda San Marino Rtv.

