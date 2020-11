TERRITORIO Riuso del Moderno Due: la vecchia ferrovia Rimini - San Marino come percorso ciclopedonale È l'idea esposta oggi nel corso dell'evento online, alla presenza del Segretario di Stato Stefano Canti, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino

Promuovere e valorizzare il riuso dell'architettura già esistente in una chiave moderna e contemporanea. È questo uno degli obiettivi dell'appuntamento online organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino. Nell'incontro presenti anche il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti e l'Assessore per la mobilità di Rimini Roberta Frisoni. Presentato dall'architetto Luca Zanotti il progetto per riutilizzare e convertire il vecchio tracciato della ferrovia Rimini – San Marino, sempre tanto amata, a percorso ciclopedonale.

“Il nostro è un piccolo territorio – evidenzia il Segretario di Stato Stefano Canti – pertanto è necessario realizzare connessioni tra cittadini ma anche connessioni territoriali, fisiche ed ideali”. “Opere di questo tipo – aggiunge Canti – valorizzano il patrimonio storico e paesaggistico del nostro territorio contribuendo al miglioramento della qualità dell'area e del benessere dei cittadini”.

Nel servizio l'intervista a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio)

