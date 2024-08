Rivelazione choc del fotografo Toscani: 'ho una malattia incurabile'

'In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali'. Così il fotografo Oliviero Toscani racconta in un'intervista al Corriere della Sera la malattia incurabile che l'ha colpito, l'amiloidosi. 'Non si sa quanto tempo mi resta da vivere, certo che vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato, lo conosco da quando era un ragazzo. Ogni tanto mi viene voglia. Gliel'ho detto già una volta e lui mi ha chiesto se sono scemo', afferma parlando del presidente dell'Associazione Coscioni che si batte per una legge che regoli il suicidio assistito.

Toscani, 82 anni, ha rivoluzionato il mondo della fotografia, ha lasciato il segno e fatto discutere in 60 anni di carriera. Ha lavorato in tutto il mondo e per le riviste più importanti. Migliaia di ritratti, milioni di immagini, una più celebrata dell'altra.

