CONTROLLI ACQUE
Riviera romagnola: mare di nuovo interamente balneabile
Dopo i divieti seguiti al maltempo, l’Arpae conferma: valori tornati nella norma
L’Arpae comunica che le acque della riviera romagnola sono tornate tutte balneabili. I campionamenti aggiuntivi effettuati dopo il maltempo dello scorso weekend hanno infatti confermato il rientro dei valori nella norma. Anche il punto di controllo di Torre Pedrera – Brancona, nel Comune di Rimini, che il 25 agosto era risultato sopra soglia, ha ora valori regolari. Di conseguenza, sarà ritirata l’ordinanza di divieto di balneazione nei punti precedentemente interessati.
