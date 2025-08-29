CONTROLLI ACQUE Riviera romagnola: mare di nuovo interamente balneabile Dopo i divieti seguiti al maltempo, l’Arpae conferma: valori tornati nella norma

Riviera romagnola: mare di nuovo interamente balneabile.

L’Arpae comunica che le acque della riviera romagnola sono tornate tutte balneabili. I campionamenti aggiuntivi effettuati dopo il maltempo dello scorso weekend hanno infatti confermato il rientro dei valori nella norma. Anche il punto di controllo di Torre Pedrera – Brancona, nel Comune di Rimini, che il 25 agosto era risultato sopra soglia, ha ora valori regolari. Di conseguenza, sarà ritirata l’ordinanza di divieto di balneazione nei punti precedentemente interessati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: