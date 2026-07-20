Rivoluzione energetica a San Marino: l'accordo con Byd comincia a svilupparsi

A marzo la firma dell'accordo quadro con Byd, ora i tavoli tecnici che lo trasformano in diversi progetti concreti. Una sinergia che proietta San Marino al centro dell'innovazione quella con il colosso tecnologico cinese specializzato in soluzioni energetiche, batterie e mobilità elettrica. L'occasione per fare il punto è l'incontro a Palazzo Mercuri con Alfredo Altavilla, Advisor Byd Europe, accompagnato dall'avvocato Michele Briamonte, in mattinata insigniti dell'onorificenza di Commendatore e di Cavaliere ufficiale, alla presenza di diversi segretari di Stato.

Istituzioni e colosso cinese puntano a fare di San Marino un modello tecnologico ed energetico, a partire dalle grandi novità già in cantiere: un grande accumulatore di energia elettrica – Byd è il secondo produttore al mondo - novità assoluta per San Marino, che così ne dovrà comprare meno sui mercati, diventando più indipendente e risparmiando. Secondo punto: colonnine di ricarica ultra veloce, la prima in via Bonaparte entro fine anno, poi altre tre. Ancora, mobilità elettrica: dopo la sperimentazione positiva con l'autobus in dotazione, si guarda anche al parco auto per Aass e successivamente a tutti i mezzi legati ai servizi statali.

"Far conoscere Byd - spiega Altavilla -, non siamo soltanto un costruttore di automobili, ma siamo soprattutto un provider di energia a 360 gradi. Qui a San Marino abbiamo trovato degli interlocutori che avevano voglia e bisogno di trovare un approccio integrato di questo tipo e quindi è stato abbastanza naturale cominciare a lavorare insieme. Direi che i progressi si vedono in tempi estremamente rapidi".

"Per le colonnine di ricarica super moderne abbiamo già stanziato le risorse necessarie - assicura Marcello Forcellini, direttore generale Aass - per implementare le opere infrastrutturali necessarie. Stiamo andando avanti con la parte dello studio per l'installazione delle batterie o dei poli di stoccaggio energetico che determineranno dei vantaggi presumibilmente per la stabilità energetica di San Marino".

Grande soddisfazione anche per le Segreterie di Stato coinvolte: quella all'Industria e quella al Lavoro con delega ai Rapporti con Aass e alla Transizione ecologica e Innovazione tecnologica. "Queste aziende sono abituati ad altre tempistiche con gli altri Paesi quando ci si approccia ad accordi come questi, specialmente per la prima volta - commenta il segretario di Stato Rossano Fabbri -: in questo senso la snellezza burocratica di San Marino è il nostro punto di forza. Lo si è visto anche negli ultimi mesi, in cui abbiamo già approfondito tutti i settori su cui si andrà a sviluppare il protocollo di intesa e molti di essi stanno giungendo al loro momento conclusivo".

"Questa è una dimostrazione evidente - conclude il segretario di Stato Alessandro Bevitori - di quanto San Marino possa essere appetibile per nuovi mercati, nuove imprese, in particolare nell'ambito delle attività ad alto contenuto tecnologico. Sicuramente l'accordo quadro che abbiamo sottoscritto qualche mese fa è un progetto che potrà dare grande slancio alla nostra economia".





Nel video le interviste a Alfredo Altavilla (Advisor Byd Europe), Marcello Forcellini (direttore generale Aass), Rossano Fabbri (segretario all'Industria) e Alessandro Bevitori (segretario al Lavoro con delega ai Rapporti con Aass e alla Transizione ecologica e Innovazione tecnologica)







