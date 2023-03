ISS Rivoluzione Medicina di Base: parte la riorganizzazione Presentato il progetto che coinvolge anche la Guardia Medica Centralizzata. “La sfida si vince sul territorio”, il messaggio dell'Iss

“Le sfide della sanità del futuro si giocano molto sul territorio”. Il neo Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, Pierluigi Arcangeli presenta e condivide i progetti elaborati insieme alla UOC Cure Primarie e Salute Territoriale, per la riorganizzazione della Medicina di Base che coinvolgerà anche Guardia Medica Centralizzata, COT, sportello patenti, controlli di idoneità per badanti, ufficio vaccinazioni.

Usciti dagli anni difficili del Covid, vengono meno i filtri allora necessari e si assiste alla ritrovata facilità di accesso alle cure, in continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Tradotto: libero accesso ai centri per la salute in caso di necessità; ampliamento degli orari, maggiore disponibilità per le visite domiciliari da parte dei medici di condotta.

Fissate anche le nuove responsabilità in capo ai vertici di Dipartimento Socio Sanitario e UOC Cure Primarie per far sentire agli utenti la loro presenza e puntare sulla credibilità. Obiettivo: l'appropriatezza della cura e degli operatori sanitari coinvolti. E si fa strada anche la possibilità di strutturare con apposita gara d'appalto la Telemedicina sul territorio in collegamento con l'ospedale. La rivoluzione passa anche da qui.

Entra nel dettaglio il Direttore delle Cure Primarie e Salute Territoriale con i numeri sulla COT, bersaglio di critiche sin dalla sua istituzione, ma - precisa - migliora di giorno in giorno".

Il problema della carenza di personale medico si conferma per Agostino Ceccarini la maggiore criticità.

Tra le novità quella sulla Guardia medica, da rafforzare: si pensa alla doppia reperibilità in alcuni particolari periodi.

"Oggi si volta pagina – scandisce il Direttore Generale Iss, Francesco Bevere – lasciando le chiacchiere sul sistema a vantaggio di un programma che adesso delinea compiti e responsabilità nero su bianco. Basta con le denigrazioni!”

Plaude alla rivoluzione in atto, il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta: la disponibilità per nuovi bandi alla ricerca di medici c'è, così come per i lavori di ristrutturazione delle sedi dei centri sanitari di Borgo e Murata. Messi a bilancio gli stanziamenti, si auspica di poter accorciare i tempi di intervento.

Nel video le interviste a Pierluigi Arcangeli, Direttore Dipartimento Socio Sanitario Iss e Agostino Ceccarini, Direttore UOC Cure Primarie e Salute Territoriale.

