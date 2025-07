Riyadh 2030: a Roma l'incontro tra il SdS Federico Pedini Amati e il CEO Talal Al Marri

Manca ancora qualche mese al termine di Expo Osaka 2025, ma San Marino è già al lavoro per l'edizione 2030 di Riyadh. A Roma c'è stato l'incontro tra il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e il CEO dell'esposizione universale Talal Al Marri. Al centro dell’incontro la presentazione del progetto Expo Riyadh 2030 e la volontà da parte del Regno di Arabia Saudita di avere la Repubblica di San Marino fra i paesi partecipanti.

"Si sta parlando di qualcosa come 198 paesi presenti - afferma Pedini Amati - vogliono che ogni paese abbia il suo padiglione. Io chiaramente ho parlato della condizione della Repubblica di San Marino, un paese più piccolo di altri, con risorse economiche diverse. Però ho anche parlato loro di un'iniziativa che avevamo intrapreso per esempio con gli Emirati Arabi a Dubai attraverso l'università e quindi eravamo rientrati in un progetto speciale".

Il progetto Riyadh 2030 sarà un’opera faraonica: prevista la costruzione di 5 distretti su 6 milioni di metri quadrati collegati con la Capitale saudita e il nuovo aeroporto. In totale saranno quasi 200 i paesi presenti.

"Sarà l'expo più grande di tutti i tempi - aggiunge Pedini - prevedono qualcosa come 42 milioni di visitatori, pensate che a Dubai ce ne sono stati 23 milioni. Vogliono fare un'esposizione universale il doppio di quella che c'è stata negli Emirati Arabi, ma anche si aspettano che i visitatori siano quasi il doppio di quelli che ci sono stati a Dubai".

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)