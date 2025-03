Road to Osaka: all'Atlante la presentazione dell'avventura sammarinese all'Expo

Road to Osaka. San Marino si prepara ad Expo 2025 in Giappone. Al centro commerciale Atlante oggi un pomeriggio per raccontare alla cittadinanza l'avventura che comincerà il 13 aprile e fino al 13 ottobre. Prima i saluti istituzionali in un videomessagio del segretario al Turismo con delega ad Expo, Federico Pedini Amati. Poi la parola al commissario generale, Filippo Francini, e alla direttrice di padiglione, Laura Franciosi. A seguire la presentazione del pacchetto viaggio "Nel cuore del Giappone".