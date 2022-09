ONORIFICENZA Roberto Rustichelli, Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata Il Presidente dell'Autorità Italiana della Concorrenza e del Mercato ha ricordato i suoi legami con San Marino ed assicurato collaborazione alla Repubblica

“Sono veramente emozionato” : lo ha ripetuto più volte Roberto Rustichelli, Presidente dell'Autorità Italiana della Concorrenza e del Mercato, di fronte ai Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, durante l'udienza che ha preceduto il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Di origini romagnole ha ricordato il suo legame con la Repubblica tramandatogli dal padre: “Mi indicava San Marino quando passavamo in autostrada e mi diceva sempre che è la prima democrazia. Questo ricordo l'ho sempre portato nel cuore e ora voglio trasferirlo a mio figlio”. Il Presidente Rustichelli è stato presentato ai Capitani Reggenti dal Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini ed all'udienza erano presenti anche il Segretario di Stato agli Interni Elena Tonnini, l'Ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri, il Comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone.

Ad assistere all'udienza anche il console di San Marino a Napoli Andrea Torino, il fratello – portavoce di Rustichelli - e il loro padre, ex console per circa 30 anni nella città partenopea. L'autorità italiana Garante della Concorrenza e del mercato è una delle più apprezzate a livello europeo e anche San Marino, soprattutto alla luce del negoziato con l'Ue per l'accordo di associazione, potrebbe predisporre in futuro un organismo con analoghe competenze: “Contate su di noi. Contate su questa istituzione che difende la propria indipendenza e prima ancora rispetta l'indipendenza delle altre istituzioni”.

