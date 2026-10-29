Roberto Sergio a FERPI: "San Marino può avere una televisione ambiziosa e di qualità"

"Una piccola Repubblica non deve necessariamente avere una piccola televisione". È da questa convinzione che il dg di San Marino RTV Roberto Sergio guarda al futuro dell'emittente di cui continua a essere alla guida dopo la conclusione della sua esperienza in Rai. Per l'emittente del Titano, sottolinea, la sfida è puntare su ambizione editoriale, qualità e apertura, valorizzando la propria identità.

Il Direttore Generale di San Marino RTV ne parla in una lunga intervista a Federica Zar, Consigliera nazionale con delega alla Comunicazione di FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), nell'ambito della rubrica "Le voci della professione", dedicata ai protagonisti del mondo della comunicazione e delle relazioni pubbliche. Un'occasione per ripercorrere la carriera di Sergio, dagli inizi fino ai vertici della Rai, e riflettere sul futuro dell'informazione.

Al centro delle sue considerazioni c'è soprattutto il ruolo del servizio pubblico in una società in cui le persone si informano attraverso canali sempre più numerosi. Per Sergio, radio e televisione devono aiutare i cittadini a comprendere la realtà, offrendo spazi di confronto e contenuti accessibili a tutti. Informazione autorevole, pluralismo, cultura e intrattenimento di qualità restano obiettivi fondamentali, anche di fronte ai cambiamenti tecnologici.

Una responsabilità che riguarda direttamente anche San Marino RTV. "L'innovazione serve a rendere il servizio pubblico accessibile e rilevante nella vita quotidiana", osserva Sergio, ricordando che il patrimonio di un'azienda radiotelevisiva risiede prima di tutto nelle competenze e nella passione delle persone che vi lavorano.

Nell'intervista trova spazio anche il percorso professionale del manager, iniziato nel mondo della comunicazione e segnato da una tappa decisiva nel 1998, con l'ingresso in Lottomatica, dopo l'esperienza in Sogei. È lì, racconta, che comprende quanto sia importante coinvolgere la comunicazione già nella fase in cui vengono prese le decisioni. Nel 2004 arriva in Rai, dove assume incarichi di crescente responsabilità fino alla nomina ad Amministratore Delegato nel 2023 e, successivamente, a Direttore Generale Corporate.

Da quelle esperienze trae una lezione che considera ancora centrale: dirigere significa assumersi la responsabilità delle scelte, ma anche ascoltare e mettere le persone nelle condizioni di lavorare al meglio. Le competenze manageriali, spiega, non bastano senza la capacità di costruire rapporti di fiducia, affrontare il dissenso e far dialogare professionalità diverse.

Lo sguardo si sposta poi sulle sfide dell'informazione, a partire dall'intelligenza artificiale e dalla disinformazione. Le nuove tecnologie possono offrire strumenti preziosi per la ricerca, la traduzione, l'analisi dei contenuti e l'accessibilità, ma non possono sostituire il giudizio e la responsabilità di chi pubblica una notizia. Sergio mette in guardia soprattutto dal rischio di considerare attendibile un contenuto soltanto perché appare convincente o viene condiviso da molte persone. "La plausibilità non garantisce la verità e la diffusione non certifica l'autorevolezza", avverte.

La sfida principale dei prossimi anni sarà quindi costruire e conservare la fiducia del pubblico, attraverso verifiche accurate, trasparenza nell'utilizzo delle tecnologie e disponibilità a correggere gli errori. Un principio che, secondo Sergio, deve guidare ogni professionista della comunicazione.

Guardando alla nuova fase della propria carriera, dopo oltre vent'anni trascorsi in Rai, Sergio conferma il proprio impegno alla guida di San Marino RTV. Ripensando alle esperienze passate, riconosce che alcune decisioni le prenderebbe prima, mentre in altre circostanze dedicherebbe più tempo all'ascolto e alla famiglia.

Ai giovani che si avvicinano al settore consiglia di leggere, scrivere bene, conoscere le istituzioni, comprendere l'economia e imparare a utilizzare le tecnologie, senza perdere curiosità e capacità di giudizio. Un invito anche ad accettare incarichi meno visibili, ma ricchi di occasioni per imparare.

Infine, un richiamo al valore della formazione e del confronto tra generazioni, anche attraverso FERPI, associazione di cui Sergio è socio dal 2001. Perché la credibilità, conclude, si costruisce nel tempo, attraverso le responsabilità assunte, le promesse mantenute e la qualità del lavoro quotidiano.

Leggi l'intervista integrale sul portale di FERPI







