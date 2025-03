Roberto Sergio a LaPresse: "Il mio impegno per San Marino Rtv"

Il direttore Generale di San Marino Rtv Roberto Sergio ha rilasciato una intervista a LaPresse nella quale ha parlato della sua esperienza, evidenziando il forte legame con lo Stato di San Marino e il buon rapporto con il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Ha ricordato come la questione delle difficoltà dell’emittente gli sia stata posta già nell’estate scorsa e di come abbia lavorato per rilanciarla, in collaborazione con la Rai, che detiene il 50% della società.

Sergio ha spiegato di essere stato nominato direttore generale ad interim dal consiglio di amministrazione della Rai e successivamente confermato dal cda di San Marino RTV. Se non emergeranno soluzioni alternative, il suo obiettivo è trasformare San Marino RTV in una televisione di Stato con un’identità forte, una gestione economica sostenibile e una visibilità internazionale. Parlando dei contenuti, ha annunciato nuovi prodotti provenienti dalla Rai e un numero crescente di produzioni originali con conduttori di rilievo come Mieli, Fabbri, Onder e Alan Friedman.

Inoltre, ha sottolineato l’importanza di eventi speciali per rafforzare il brand, come il San Marino Song Contest 2025 dell’8 marzo. Sergio ha confermato la partecipazione di Al Bano, che aprirà la serata ricevendo un premio alla carriera, affiancato da Flora Canto, Francesco Facchinetti, Cristiano Malgioglio, La Rappresentante di Lista e Senhit.

L’evento sarà visibile su RaiPlay, San Marino RTV, Rai Italia e in Eurovisione, oltre che su Radio2, Radio San Marino e il circuito Media DAB. Il direttore ha affermato che in futuro l'evento potrebbe ottenere una maggiore visibilità televisiva.

Infine, ha smentito l’ipotesi che la Rai possa perdere la gestione del Festival di Sanremo, sottolineando che la Rai ha l’obbligo di esprimere il cantante dell’ Italia per l’Eurovision Song Contest”. Sergio punta a rendere San Marino RTV sempre più competitiva e riconosciuta a livello internazionale.