ONORIFICENZA Roberto Sergio Cavaliere di Gran Croce Conferito al Direttore Generale di San Marino RTV il riconoscimento più alto dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Roberto Sergio Cavaliere di Gran Croce.

Il Direttore Generale di San Marino RTV Roberto Sergio è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il più alto grado dell’Ordine al Merito della Repubblica. E' il riconoscimento ad una lunga carriera tra innovazione, comunicazione e servizio pubblico. Un percorso professionale ricco di incarichi manageriali di grande responsabilità, che lo hanno portato ai vertici della Rai dove ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato prima, e Direttore Generale poi.

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