Roberto Sergio: "Il quarto posto allo Junior Eurovision Song Contest è motivo di orgoglio per tutta San Marino"

Questo il commento del Direttore Generale di San Marino Rtv, Roberto Sergio, allo storico risultato ottenuto dalla rappresentante di San Marino, Violamarie, allo Junior Eurovision Song Contest:

"Il quarto posto conquistato da San Marino allo Junior Eurovision Song Contest 2026 rappresenta un risultato di assoluto prestigio e un motivo di grande orgoglio per l’intera Repubblica. Non è soltanto un importante successo artistico. È la dimostrazione concreta che qualità, visione, competenza e capacità organizzativa consentono anche a una realtà come la nostra di competere ai massimi livelli sulla scena internazionale. A Violamarie rivolgo i miei più sinceri complimenti per aver rappresentato San Marino con talento, personalità e straordinaria maturità artistica. Il secondo posto nel voto del pubblico conferisce a questo risultato un valore ancora maggiore, testimoniando la capacità di emozionare e coinvolgere una platea internazionale. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare a Denny Montesi e a tutta la squadra di San Marino RTV, il cui lavoro, svolto con professionalità, dedizione e determinazione, ha contribuito in maniera decisiva al raggiungimento di questo traguardo. Questo risultato rafforza la nostra convinzione che investire sulle competenze, valorizzare i talenti e consolidare la presenza di San Marino nei grandi appuntamenti internazionali sia la strada giusta. È una visione che intendiamo portare avanti con ambizione e responsabilità, facendo della qualità e della credibilità i principi guida della nostra azione. San Marino RTV deve essere grande non per dimensioni, ma per autorevolezza, capacità e risultati. Questo quarto posto dimostra che abbiamo le competenze e la determinazione per esserlo".