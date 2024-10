RAI Roberto Sergio nominato Direttore Generale ad interim di San Marino RTV, Pedini Amati: "Sono molto fiducioso" "Mi sono congratulato con lui e l'ho trovato molto motivato, - dichiara - con l'intenzione di intervenire concretamente sulla nostra televisione di Stato"

La RAI affida a Roberto Sergio la Direzione generale ad interim di San Marino Rtv. La soddisfazione nelle parole del Segretario di Stato all'Informazione Federico Pedini Amati.

"Più soddisfatti di così non si può. - dichiara - L'amministratore delegato, fino a qualche settimana fa figura di primo piano della RAI e tuttora direttore, è stato nominato direttore ad interim della RTV. Crediamo di aver ottenuto una figura di altissimo profilo dalla nostra socia RAI e sono convinto che farà un ottimo lavoro. Lo aspettiamo nei prossimi giorni; l'ho sentito telefonicamente oggi, mi sono congratulato con lui e l'ho trovato molto motivato, con l'intenzione di intervenire concretamente sulla nostra televisione di Stato, come ha fatto negli ultimi anni in RAI. Sono molto fiducioso".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: