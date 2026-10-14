DG Roberto Sergio resta alla direzione generale di San Marino Rtv

Roberto Sergio resta alla direzione generale di San Marino Rtv.

Roberto Sergio continuerà a ricoprire l'incarico di direttore generale di San Marino Rtv anche dopo le dimissioni dalla direzione generale della Rai, presentate lo scorso 30 settembre. Secondo quanto riferisce l'Adnkronos, la decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione Rai nella seduta odierna. La delibera che conferma la prosecuzione dell'incarico è stata approvata con 5 voti favorevoli e 2 contrari.

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