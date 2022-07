TAVOLA ROTONDA Robot chirurgico, Landolfo: “Innovazione e attrattività per l'Ospedale” Nel pieno delle polemiche sull'acquisto del robot chirurgico, l'ISS promuove una tavola rotonda – domani al Santa Chiara – su chirurgia e tecnologia robotica. Dal Direttore della Chirurgia, le opportunità, in termini di crescita per il sistema sanitario

Con gli esperti del settore, il punto sulle nuove tecniche, l'uso della robotica nelle sue diverse applicazioni fino all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale, partendo dalla evoluzione nell'ultimo ventennio: “il robot è arrivato in Europa nel '99 – spiega il Direttore della UOC di Chirurgia, Giovanni Landolfo - sono 23 anni che si opera con il Robot “Da Vinci”, che nel frattempo ha cambiato diverse versioni. E' una tecnologia estremamente innovativa applicata ad una branca storica, che in genere si è affidata solo alle mani del chirurgo; agli occhi, alla mente, alle mani del chirurgo”.

In luce le opportunità nel promuovere la crescita del sistema sanitario e la professionalità degli operatori, nell'elevare gli standard dell'ospedale: “E' una grande opportunità per il nostro Istituto – prosegue Landolfo - poter per garantire alla cittadinanza prestazioni simili a quelle di cui usufruiscono i cittadini italiani a pochi chilometri da qui. Si tratta di una chirurgia avanzata che ha dei costi, ma che porta innovazione, sicurezza, una maggiore qualità e anche attrazione del nostro Ospedale, nei confronti non solo di pazienti esterni, ma soprattutto dei professionisti che avranno il desiderio di lavorare in una struttura che garantisce l'utilizzo di alta tecnologia”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: