Rocca Pietore, Canti: "L'obiettivo è ridare vita a un luogo caro ai sammarinesi"

Nel servizio l'intervista a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio)

È stato il luogo del cuore di tantissime famiglie sammarinesi. Chiusa dal 1999 sono state tante nel tempo le iniziative per riaprire la colonia montana di Rocca Pietore, tutte purtroppo senza esito positivo. Ora però potrebbe esserci un nuovo futuro.

"Il progetto è quello di demolire il fabbricato dell'ex colonia - spiega Stefano Canti, Segretario di Stato al Territorio - lo fa l'Eccellentissima Camera in quanto è sopraggiunto con la curia per diventare proprietari anche di quelle che sono le aree. Nel frattempo i lavori si concentrano solo con la demolizione perché è un fabbricato in disuso da moltissimi anni e che sta recando potenziali problemi di pericolo".

L'obiettivo principale è quello di ridonare a tutti i sammarinesi la “loro” casa vacanze sulle Dolomiti: "Non dico che sarà un sogno però ce la metteremo tutta - aggiunge Canti - proprio per cercare di ricostruire questo progetto e ridare la possibilità ai sammarinesi di tornare in un luogo caro".

